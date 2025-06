Consórcios crescem no Brasil impulsionados pela Selic e parcelas acessíveis, explica especialista

O segmento de consórcios segue em alta após fechar o ano de 2024 com um crescimento de 19,6% e mais de R$ 378 bilhões em créditos comercializados. Os dados da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) mostram que, no primeiro trimestre deste ano, o setor registrou o maior volume de adesões nas últimas duas décadas, com mais de R$ 105 bilhões em negócios concluídos.





Em entrevista a RECORD NEWS, o especialista em consórcio Avelino Andrade explicou as vantagens e os motivos por trás desses números tão expressivos. Segundo Andrade, a taxa Selic em 14,75% ao ano é algo que impulsiona muito o mercado de consórcios, gerando altas expectativas para um maior crescimento no setor. "O mercado precisa de crédito com parcelas acessíveis e sem juros. Com a alta taxa de juros, isso dificulta muito para a população brasileira em consumir", completa o especialista.





Andrade explica como funciona o método, com a pessoa escolhendo o valor do bem que queira comprar e realização dos pagamentos para o recebimento da carta de concessão de crédito no valor total, com a possibilidade de ser contemplado por meio das assembleias mensais ou a realização da contemplação do valor via lance. “É uma forma muito inteligente de você fazer uma compra programada sem pagar juros”, finaliza o especialista.