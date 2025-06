Os consumidores brasileiros gastaram quase R$ 15 bilhões com encomendas internacionais em 2024, segundo dados da Receita Federal. Valor representa recorde — foram cerca de 190 milhões de pedidos feitos nas plataformas ao longo do ano.

Em 2021, o gasto foi em torno de R$ 2,2 bilhões; no ano seguinte, o valor foi um pouco maior, cerca de R$ 2,5 bilhões e, em 2023, chegou a R$ 6,4 bi. arrecadação do governo relacionada a essas compras também foi grande. Em 2024, quase R$ 2,9 bilhões — um crescimento de 45% em relação a 2023. Outro dado importante é que, em agosto do ano passado,, que ficou conhecido como “ taxa das blusinhas ”. Esse imposto também contribuiu com a arrecadação, uma vez que, só entre agosto e dezembro de 2024,