Futura ponte mais alta do mundo passa por testes finais antes da inauguração na China; conheça

Localizada na província de Guizhou, na China , a futura ponte mais alta do mundo passou por um importante teste antes da inauguração. A estrutura passou por um teste de carga durante cinco dias para garantir que a resistência, rigidez e desempenho estão conforme os padrões de segurança. Essa era a etapa final para a ponte começar a receber tráfego de veículos.



A equipe dirigiu 96 caminhões , totalizando 3.000 toneladas, em diferentes pontos da estrutura. A ponte tem 2.890 metros de comprimento, um vão principal de 1.400 metros e 625 metros de altura, A previsão é que ela seja inaugurada no fim de setembro.