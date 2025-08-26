Futura ponte mais alta do mundo passa por testes finais antes da inauguração na China; conheça
Equipe dirigiu 96 caminhões, totalizando 3.000 toneladas, em diferentes pontos da estrutura para garantir segurança
Localizada na província de Guizhou, na China, a futura ponte mais alta do mundo passou por um importante teste antes da inauguração. A estrutura passou por um teste de carga durante cinco dias para garantir que a resistência, rigidez e desempenho estão conforme os padrões de segurança. Essa era a etapa final para a ponte começar a receber tráfego de veículos.
A equipe dirigiu 96 caminhões, totalizando 3.000 toneladas, em diferentes pontos da estrutura. A ponte tem 2.890 metros de comprimento, um vão principal de 1.400 metros e 625 metros de altura, A previsão é que ela seja inaugurada no fim de setembro.
Últimas