Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)

Suspeitos aproveitaram o veículo parado no semáforo para agir contra vítimas; polícia tenta identificar ladrões responsáveis pela ação

News das 19h|Do R7

Um homem e uma criança foram roubados enquanto estavam em uma moto, em São José dos Campos (SP). Os suspeitos aproveitaram o veículo parado no semáforo para agir. Os criminosos tomaram os capacetes da menina e do homem. O responsável pela menor tirou a criança de perto dos assaltantes, que fugiram em seguida. A polícia tenta identificar os criminosos através das imagens divulgadas.

  • policia
  • roubo
  • sao-paulo-estado
  • news-19-horas

