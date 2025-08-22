Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP)

Um homem e uma criança foram roubados enquanto estavam em uma moto , em São José dos Campos (SP) . Os suspeitos aproveitaram o veículo parado no semáforo para agir. Os criminosos tomaram os capacetes da menina e do homem. O responsável pela menor tirou a criança de perto dos assaltantes, que fugiram em seguida. A polícia tenta identificar os criminosos através das imagens divulgadas.