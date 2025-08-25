Logo R7.com
PM de folga reage a assalto e atira em criminoso, em Osasco (SP)

Quatro homens em duas motos tentaram roubar o agente e um motociclista; mesmo ferido, assaltante conseguiu fugir

News das 19h|Do R7

Um assaltante foi baleado por um policial militar de folga em Osasco, na Grande São Paulo, neste sábado (23). Quatro homens em duas motos tentaram roubar o agente e um motociclista que estacionava ao lado do carro do PM.

Mesmo ferido, o criminoso conseguiu fugir. Uma das motos utilizadas pelos suspeitos era roubada. Investigações seguem em andamento para a localização dos assaltantes.

