PM de folga reage a assalto e atira em criminoso, em Osasco (SP)

Um assaltante foi baleado por um policial militar de folga em Osasco , na Grande São Paulo, neste sábado (23). Quatro homens em duas motos tentaram roubar o agente e um motociclista que estacionava ao lado do carro do PM.



Mesmo ferido, o criminoso conseguiu fugir. Uma das motos utilizadas pelos suspeitos era roubada. Investigações seguem em andamento para a localização dos assaltantes.