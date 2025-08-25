PM de folga reage a assalto e atira em criminoso, em Osasco (SP)
Quatro homens em duas motos tentaram roubar o agente e um motociclista; mesmo ferido, assaltante conseguiu fugir
Um assaltante foi baleado por um policial militar de folga em Osasco, na Grande São Paulo, neste sábado (23). Quatro homens em duas motos tentaram roubar o agente e um motociclista que estacionava ao lado do carro do PM.
Mesmo ferido, o criminoso conseguiu fugir. Uma das motos utilizadas pelos suspeitos era roubada. Investigações seguem em andamento para a localização dos assaltantes.
