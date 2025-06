PM reage a assalto e mata suspeito menor de idade em Taboão da Serra (SP); veja vídeo

Um policial militar reagiu a um assalto em Taboão da Serra , na região metropolitana de São Paulo , na madrugada desta quarta-feira (18). O agente atirou nos dois suspeitos, deixando um morto e o outro ferido.



No vídeo é possível ver que o homem está em uma motocicleta quando é parado pelos criminosos, em outra moto. O homem, que está na garupa, desembarca e tenta abordar o PM , mas o agente larga o veículo e corre no sentido contrário, enquanto saca uma arma. Na sequência, o policial dispara na direção dos assaltantes. O que está em pé cai, mas se levanta e continua correndo.



Poucos metros depois, é possível ver que o suspeito que pilota a motocicleta também cai na via. Um dos assaltantes, que é menor de idade, morreu ainda no local. O segundo foi encaminhado para um hospital da região, onde permanece internado.