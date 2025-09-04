Floricultura brasileira cresce quase 10% em 2024, com movimento de mais de R$ 21 bilhões

A cadeia produtiva da floricultura brasileira registrou alta de 9,95% em 2024, movimentando R$ 21,23 bilhões. O crescimento foi impulsionado pelo aumento no consumo interno e pela expansão da produção — são 8.300 produtores espalhados pelo país e uma área cultivada superior a 16 mil hectares. O estado de São Paulo se destaca nesse cenário por liderar 40% do PIB (Produto Interno Bruto) do campo nacional.



Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) , o setor emprega diretamente cerca de 265 mil trabalhadores, o que representa 1,17% dos contratos formais do agronegócio. Além disso, é estimada a geração de 800 mil empregos indiretos.



A floricultura também se consolida como uma das atividades agropecuárias com a maior participação feminina , com 56% da força de trabalho composta por mulheres.