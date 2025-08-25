'Moratória da soja nada mais é do que um cartel', afirma executivo ao celebrar suspensão da prática

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deferiu, na última segunda-feira (18), uma medida cautelar que determina a suspensão da 'moratória da soja' .



A decisão exige que as empresas adotem providências em até 10 dias, como a interrupção de auditorias e estudos vinculados à prática. Além disso, publicações sobre o tema devem ser retiradas do ar para evitar confusão entre os produtores.



“Recebemos com muita alegria, com uma empolgação muito grande, porque a 'moratória da soja ' nada mais é do que um cartel. E a gente sabe o tanto que é prejudicial quando compradores se unem pra balizar preços”, diz André Dobashi, presidente da Comissão Nacional de Grãos da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).



Em entrevista ao Record News Rural , Dobashi destaca que há expectativa de que a medida reforce a importância do cumprimento das normas ambientais . “A gente espera que, de fato, seja cumprido o Código Florestal Brasileiro, que é a lei mais justa e mais exigente do mundo, e que faz com que o agro brasileiro seja esse pilar de sustentabilidade”, afirma.