'Não estamos dispostos a sermos tratados como se fôssemos subalternos', afirma Lula

“Somos um país soberano , nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses oito milhões e meio de quilômetros quadrados no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação”, afirmou o presidente Luiz Ignácio Lula da Silva durante a segunda reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira (26).



Em um momento considerado estratégico para o governo federal, a reunião tratou de medidas contra o tarifaço americano a produtos brasileiros, sobre a regulamentação das redes sociais — com um projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso nesta semana — e de estratégias para enfrentar a CPMI das fake news.