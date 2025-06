Análise: acidentes de balão mostram ‘necessidade urgente’ de atualização de regras do espaço aéreo

Após diversos acidentes envolvendo balões nas últimas semanas, o Ministério do Turismo afirmou que pretende avançar na regulamentação do balonismo. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (23), Gerardo Portela, engenheiro PhD em riscos e segurança, comenta a importância do avanço da pauta.



Portela explica que já existe uma regulamentação sobre a prática, mas não versa especificamente sobre o turismo . “Se alguém voa de balão hoje, precisa ser um voo de lazer ou de competição, e precisa seguir as normas que estão no site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no gov.br. [...] Nós estamos precisando melhorar essas recomendações técnicas [para o turismo], tornar mais rigoroso”, explica.



O engenheiro ressalta a importância da atuação pela fiscalização da prática, além da própria regulamentação. “A aviação privada como um todo aumentou muito no Brasil, os acidentes aumentaram e a severidade dos acidentes também aumentou. [...] Tudo isso leva a uma necessidade urgente de atualização dos regramentos do controle do espaço aéreo”, completa.