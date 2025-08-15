Análise: não há cerceamento de liberdade de expressão em projeto para regular big techs

O projeto do governo federal para regulação das big techs , que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional na próxima semana, prevê advertências, multas e suspensão provisória de plataformas por até dois meses, sem necessidade de decisão judicial caso o conteúdo ilícito não seja removido.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (15), o especialista em direito digital Flávio D’Urso explica como se daria a aplicação das medidas e esclarece a diferença entre regulação e censura das plataformas.



“Seria um processo administrativo no qual as redes sociais teriam todo direito de defesa, e então uma autoridade [...] verificaria e aplicaria a punição adequada ao caso concreto”, diz. Para D’Urso, desde que seja facultada a possibilidade de defesa, como previsto, “não há nenhum tipo de cerceamento de liberdade”.