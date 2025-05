Brasil deve seguir exemplo de países que aprenderam a conviver com a gripe aviária, diz pesquisador

Após o Rio Grande do Sul decretar, no último fim de semana, estado de emergência em saúde animal, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, outros seis possíveis casos de gripe aviária estão sendo investigados: mais um no Rio Grande do Sul, e os outros em Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Ceará e Mato Grosso.





Japão e Arábia Saudita, suspenderam a importação do frango brasileiro vindo da região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Já outro grupo, que conta com Uruguai e México, suspenderam temporariamente todo o frango brasileiro. Nesta segunda-feira (19), o ministro da pasta, Carlos Fávaro, disse que o Brasil precisa de 28 dias sem novos casos para se colocar como livre do vírus.





Conexão Record News desta segunda, Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), explica que, apesar de um alto nível de mortalidade em aves, o vírus não oferece riscos graves aos humanos, sendo que contaminações são raras e, quando ocorrem, são em casos de contato direto com a ave sem precauções mínimas.