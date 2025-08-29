Casa Branca tirou o Brasil da zona de conforto, avalia economista sobre abertura de novos mercados
Após visita de Alckmin, especialista aponta como acordos bilaterais com o México podem ajudar o país a superar perdas geradas pelo tarifaço de Trump
“Esse governo americano acabou tirando muito, da zona de conforto, não só o Brasil, mas diversos países”, comenta o economista Rodrigo Simões ao Conexão Record News desta sexta-feira (29).
Ele explica que as sobretaxas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram com que vários países, como o Brasil, procurassem novos parceiros comerciais para expandir seus mercados. “A questão da tarifa [...] potencializou e acelerou para que não só o Brasil, mas vários países, começassem a se reorganizar e a buscar outras oportunidades de comércio”, aponta Simões.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez uma visita ao México na quarta-feira (27) para discutir acordos bilaterais entre os países. Ele conversou com o setor privado mexicano e a presidente Claudia Sheinbaum. Simões pontua que a parceria pode ser produtiva para as duas nações.
“O Brasil tem grande potencial, até mesmo com essa visita do vice-presidente Alckmin para o México, de oferecer também outros produtos e até mesmo outros serviços como o agronegócio, biocombustível e até mesmo data center. [...] Nós temos aqui toda uma infraestrutura para poder potencializar, ser um centro de data center na América Latina”, conclui o especialista.
Últimas