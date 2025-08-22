Educação precisa de investimento e planejamento técnico sério, diz especialista

“É muito triste a gente ver que, no Brasil de 2025, o bairro em que a criança ou o jovem mora, ou a cor da pele, ainda definem muito mais o futuro dela do que o talento”, afirma Rafael Parente, PhD em Educação, sobre os impactos da desigualdade social no ensino básico .



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta sexta-feira (22), o especialista diz que a educação de qualidade precisa de investimento e planejamento técnico sério, com atenção especial a estudantes vulneráveis.



Segundo ele, escolas de tempo integral , tutorias individualizadas e iniciativas como bolsas e intercâmbios são essenciais para equiparar as oportunidades e transformar o futuro dessas crianças.



De acordo com o instituto Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional), apenas 11 estados brasileiros conseguiram melhorar o desempenho de estudantes negros e pobres no ensino básico. O levantamento foi feito entre 2019 a 2023.