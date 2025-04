Entenda como sanções americanas contra a Rússia podem afetar o Brasil

Em meio aos impasses nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia , o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , ameaça sancionar países que compram commodities exportadas pela Rússia, avalia o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3), Brustolin observa que o líder russo, Vladimir Putin, busca prolongar as conversas com a Casa Branca para obter vantagens nas tratativas de cessar-fogo. Segundo ele, o chefe do Executivo americano pretende taxar países como China, Índia e Brasil, grandes consumidores de derivados do petróleo russo.



O enviado especial para investimentos da Rússia, Kirill Dmitriev, deve se reunir com autoridades em Washington ainda nesta semana. Ele será o primeiro representante de alto escalão do Kremlin a visitar o país desde o início do conflito na Ucrânia .



O conteúdo da conversa não foi divulgado. O governo americano, no entanto, já sinalizou que pode impor sanções econômicas sobre o petróleo da Rússia , caso Putin não aceite um acordo para o fim da guerra.