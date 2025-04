Entenda por que a Câmara dos EUA não irá votar projeto que livra Canadá de taxas

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, analisa que o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, evitou pautar a suspensão de tarifas comerciais ao Canadá por temer que o projeto fosse aprovado, mesmo em uma casa legislativa dominada por republicanos.



O especialista observa que integrantes do partido de Donald Trump estão se posicionando contra o chefe de Estado em relação às tarifas impostas a países aliados históricos dos Estados Unidos. Evitar levar o tema ao parlamento seria, portanto, uma estratégia para prevenir novas derrotas ao mandatário, que busca manter o controle do Legislativo nas eleições de 2026.



Senadores republicanos se aliaram aos democratas para aprovar uma lei que bloqueia as tarifas econômicas impostas ao Canadá pelo presidente americano.



Por 51 votos a 49, o Senado revogou o estado de emergência nacional na fronteira com o país vizinho, que permitia a taxação de alguns produtos canadenses em 25%. No entanto, a tarifa sobre o aço do Canadá segue vigente.