Fim de semana tem previsão de chuva para maioria das capitais brasileiras; veja a previsão do tempo

Segundo o meteorologista Guilherme Borges, a última semana de março será marcada por precipitações em todas as regiões do Brasil. No Norte, os estados do Amazonas , Rondônia, Amapá e Acre estão em alerta para tempestades nos próximos dias.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25), Borges comenta que, em São Paulo , as temperaturas devem permanecer amenas, variando entre 27°C e 29°C até quinta-feira (27). O céu deve ficar encoberto na tarde de hoje (25), com previsão de 10 mm de chuva. O final de semana será ensolarado, com clima mais estável.



No Rio de Janeiro , a faixa norte do estado terá os temporais mais intensos. Já a região metropolitana enfrentará chuvas leves, porém persistentes. Em Minas Gerais , as pancadas serão moderadas a fortes, mas devem perder força ao longo da semana. O tempo também seguirá instável no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.