Linhas de crédito e juros subsidiados: entenda o que pode compor o plano de contingência ao tarifaço

Na tarde desta segunda-feira (11), o presidente Lula deve se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin para alinhar os últimos detalhes do plano de contingência para conter os impactos provocados pelo tarifaço americano a produtos brasileiros . Entre as possíveis ações, estão linhas de crédito e adiamento da cobrança de tributos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Carla Beni, economista conselheira do Corecon (Conselho Regional de Economia) de São Paulo, explica os pilares que devem guiar o plano. “O primeiro é você postergar prazo de pagamento de impostos. Então, se tinha um prazo para recolher, você pode dar um prazo maior para essas empresas pagarem. O segundo ponto são créditos específicos com juros menores, com juros subsidiados. E o terceiro são compras governamentais”, diz.



Carla ressalta que o apoio aos empresários afetados deve ser pontual e específico, pensando nos setores mais prejudicados — principalmente os que têm os Estados Unidos como principal cliente . “Lembrando sempre que são medidas que não precisam vir só do governo federal, temos o estadual também e o municipal”, completa.