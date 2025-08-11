Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo

O plano de contingência ao tarifaço de Donald Trump foi entregue ao presidente Lula e será anunciado nesta terça-feira (12). O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que a ajuda aos setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos será baseada no grau de exportação de cada setor.



Segundo o economista Denis Medina, a expectativa é de um "empréstimo subsidiado do governo" destinado a empresas que sentiram os impactos nas vendas e registraram perdas produtivas, especialmente em setores perecíveis como frutas e pescados .