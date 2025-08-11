Logo R7.com
Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo

Pacote de ajuda será destinado aos setores mais impactados pela taxação dos Estados Unidos, segundo economista

Record News Rural|Do R7

O plano de contingência ao tarifaço de Donald Trump foi entregue ao presidente Lula e será anunciado nesta terça-feira (12). O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que a ajuda aos setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos será baseada no grau de exportação de cada setor.

Segundo o economista Denis Medina, a expectativa é de um "empréstimo subsidiado do governo" destinado a empresas que sentiram os impactos nas vendas e registraram perdas produtivas, especialmente em setores perecíveis como frutas e pescados.

