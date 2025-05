Palavras diplomáticas russas se contradizem com ações em terra, afirma professor

Os Estados Unidos mantêm tratativas para tentar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia . A Casa Branca já confirmou a ligação telefônica com Vladimir Putin. Trump também deve conversar com Volodymyr Zelensky ainda nesta segunda (19) para chegar a um cessar-fogo. O presidente americano tenta convencer ambos os países a cederem.





Conexão Record News, Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, relembra a conversa entre o vice-presidente americano, JD Vance, com o Zelensky, no último final de semana, em que Vance afirmou o entendimento de que Putin gostaria de sair da guerra. Para o professor, apesar da expectativa de um acordo, o grande desafio seria atender as demandas de ambos os lados. Em entrevista ao





Trump convença o Vladimir Putin numa negociação de um tratado que inclua o que a Ucrânia deseja, o cessar-fogo imediato, mas também expectativas de uma futura paz. E aí a gente não sabe exatamente se incluindo ou não a pretensão russa da Ucrânia abdicar do direito de se integrar à Europa e à Otan”, pontua Feijó. “A expectativa, do lado da diplomacia americana, é que essa conversa doconvença onuma negociação de um tratado que inclua o que a Ucrânia deseja, o cessar-fogo imediato, mas também expectativas de uma futura paz. E aí a gente não sabe exatamente se incluindo ou não a pretensão russa da Ucrânia abdicar do direito de se integrar à Europa e à Otan”, pontua Feijó.





No entanto, o analista ressalta que as palavras diplomáticas russas se contradizem com ações em terra, com novos ataques realizados ao país vizinho. Segundo o analista, a periodicidade e intensidade dos ataques mostram não haver intenção no fim do conflito. Para isso, seriam necessários esforços que poderiam impactar na satisfação da população russa, como fatores econômicos.