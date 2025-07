'Para os EUA de hoje, principal inimigo é a China, não a Rússia', comenta especialista

A Rússia voltou a atacar cidades ucranianas com centenas de drones e mísseis. Segundo autoridades, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 12 alvos foram atingidos por projéteis. O presidente Volodymyr Zelensky informou que a infraestrutura energética foi afetada e pelo menos 80 mil famílias ficaram sem fornecimento de energia.



Donald Trump disse estar decepcionado com Vladimir Putin e anunciou a retomada do fornecimento de armas à Ucrânia. Além disso, ele também ameaçou impor novas sanções duras contra a Rússia se um acordo de paz não for alcançado em 50 dias. Fontes próximas ao Kremlin informaram que, apesar das medidas norte-americanas, Putin não vai interromper o conflito e acredita que a Rússia pode suportar os obstáculos econômicos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (16), Giovana Branco, especialista em ciência política e pesquisadora de política russa, afirma que “para os Estados Unidos de hoje, o principal inimigo é a China , e não necessariamente a Rússia”.



“A China ainda não tem um apoio declarado ao que a Rússia está fazendo na Ucrânia . A China, por exemplo, ainda não envia armamentos diretamente para Rússia”, diz Giovana. "E isso é uma questão importante porque, se esse movimento for tomado, se esse passo for de fato realizado, aí sim nós vamos ver uma mudança nesse tabuleiro geopolítico em que a Rússia se fortalece e ainda cria novas possibilidades militares nessa região", completa.