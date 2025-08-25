'Brasil se distanciou da África nos últimos governos', diz Lula ao receber presidente da Nigéria
Presidente brasileiro realizou reunião com Bola Tinubu nesta segunda-feira (25), em Brasília
O presidente Lula se encontrou nesta segunda-feira (25) com o presidente nigeriano, Bola Tinubu, em uma investida para estreitar os laços do Brasil com os países da África.
O petista afirmou que o Itamaraty realizou contatos intensos com a Nigéria, com visitas do ministro Mauro Vieira e do vice-presidente Geraldo Alckmin a Lagos, um dos principais centros econômicos nigerianos. Lula enfatizou que ambos os países têm interesses em comum na agenda de combate à fome e na reforma das instituições multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).
Também destacou que os acordos assinados pelos países contrastam com a atual ordem mundial, marcada pelo protecionismo comercial e por imposições hegemônicas.
O impacto das mudanças climáticas também foi discutido, com um convite de Lula à Nigéria para integrar um programa de auxílio econômico aos países com florestas tropicais e para ampliar a presença do continente africano na COP30, sediada em Belém (PA) em novembro.
