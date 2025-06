Venda de eletrônicos tem previsão de queda no primeiro semestre de 2025

A indústria de eletroeletrônicos deve registrar retração de 1% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O dado é da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos). Desde janeiro, os itens portáteis, que representam metade do total comercializado, acumulam baixa de 6%. A categoria inclui fritadeiras, ventiladores e aspiradores automáticos.



No mesmo período, no entanto, houve crescimento na venda de aparelhos de ar-condicionado e lâmpadas inteligentes, com avanço de 1%. A associação atribui o desempenho negativo à piora nas condições de crédito ao consumidor. Apesar da expectativa de recuperação no fim do ano, a entidade alerta que o cenário pode se agravar caso a taxa básica de juros (Selic) permaneça elevada.