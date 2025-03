Entenda por que é preciso ir além do autoexame para detectar e prevenir o câncer de mama

Por muito tempo, o Ministério da Saúde fez campanha para a importância do autoexame na prevenção do câncer de mama . Em entrevista ao Jornal da Record News desta quarta-feira (5), Rosemar Rahal, mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, afirma que a abordagem mudou devido à baixa detecção da doença em fase inicial e por não contribuir para a redução da mortalidade.



“O exame mais importante é a mamografia , e ele não pode ser substituído por outro exame pelo que a gente tem hoje de medicina baseada em evidência”, pontua a médica, que não descarta a necessidade de observação da mama para identificar mudança de coloração, espessamento da pele, do contorno e percepções no toque.



Rosemar destaca que, por vezes, é possível acrescentar outros exames no acompanhamento, como a ultrassonografia e a ressonância. Entretanto, “a mamografia é imperativa, mesmo que a mulher ou o médico não perceba nada observando, e deve ser realizada a partir dos 40 anos , anualmente”.