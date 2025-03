RECORD NEWS contra a dengue: carro abandonado vira depósito de sucata em Belo Horizonte (MG)

Um carro abandonado no meio de uma rua em Belo Horizonte (MG) virou um depósito de sucata ao ar livre. Segundo os moradores da região, o veículo está parado há quase um ano e, a cada dia, mais lixo aparece no local. O que preocupa a vizinhança é que o carro pode virar um criadouro do mosquito da dengue , além de outros insetos, como baratas e escorpiões. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que já tinha recebido um pedido para vistoriar o local e que, caso sejam constatadas irregularidades, o proprietário vai ser notificado.



