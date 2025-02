RECORD NEWS contra a dengue: morador de São Paulo denuncia foco do mosquito em carros abandonados

Um morador da Vila Bela, zona leste da capital paulista , enviou um vídeo para a RECORD NEWS onde são mostrados carros abandonados em uma rua do bairro. Os veículos acumulam sujeira e água parada, foco do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue . A Prefeitura de São Paulo foi contatada sobre o assunto, mas ainda não se posicionou.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.