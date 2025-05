RECORD NEWS contra a dengue: moradores do Guarujá denunciam terreno que acumula entulho há meses

Moradores de um prédio na praia das Astúrias, no Guarujá , litoral de São Paulo, denunciaram um terreno que acumula entulho e sujeira há meses. Segundo os vizinhos, nada é feito e eles estão com receio de que o local se torne um possível foco do mosquito da dengue .



Em resposta à RECORD NEWS, o proprietário afirmou que o imóvel está em obras há muito tempo e, por isso, acumulou muitos materiais que acabaram se deteriorando. Ele ainda afirmou que a situação piorou após uma forte chuva, mas que já fez uma primeira limpeza no local e que seguirá realizando outras até resolver o problema completamente.



A prefeitura do Guarujá (SP) informou que o dono do terreno já foi notificado para que realizasse a manutenção e retirasse os entulhos, mas, como não atendeu a notificação, ele foi multado e recebeu um novo chamado com o prazo de até 15 de maio para solucionar o problema.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.