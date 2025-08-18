Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Robôs exploram crateras de vulcões para desvendar sinais de vida em outros planetas

Operação, conduzida em uma caverna vulcânica na Espanha, envolveu um rapel autônomo do equipamento a mais de 200 metros de profundidade

News das 10|Do R7

Uma equipe internacional de cientistas treinou robôs para explorar túneis formados por lava em outros planetas, como Marte. A iniciativa busca compreender melhor essas estruturas, que funcionam como esconderijos naturais contra condições extremas e podem servir de abrigo para humanos no futuro.

O teste, realizado ao longo de 21 dias em uma caverna vulcânica na Espanha, incluiu o mapeamento da área com tecnologia 3D e a descida autônoma de um dos equipamentos por mais de 200 metros de profundidade para reconhecimento do local.

Apesar de enfrentarem problemas nos sensores — afetados pela umidade e por falhas no radar —, os cientistas consideram os resultados promissores para futuras explorações espaciais.

  • news-das-10
  • tecnologia
  • Espanha
  • Terra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.