Agência Nacional de Águas declara situação crítica de escassez hídrica no Acre

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declarou, nesta segunda-feira (25), situação crítica de escassez dos recursos hídricos em ao menos quatro rios e afluentes no Acre . A medida fica em vigor até 31 de outubro, mas esse prazo pode ser prorrogado.



O objetivo é identificar os impactos sobre usos da água e propor medidas de mitigação dos efeitos da escassez hídrica . Na semana passada, o governo já tinha reconhecido emergência em 21 cidades no estado pela seca nos rios.



Nas bacias do Juruá, Purus e Acre, a chuva está abaixo da média desde 2023, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) . Situação deve se manter nos próximos dois meses. A expectativa é que a precipitação fique acima do padrão depois desse período, o que pode reverter a situação crítica na região.