Medida de cessar-fogo de três dias é uma propaganda política para Putin; confira análise

Uma nova onda de ataques entre Rússia e Ucrânia aconteceu na noite desta segunda-feira (5). Na cidade ucraniana de Kharkiv, bombardeios russos destruíram um supermercado e quatro pessoas ficaram feridas. Também houve ataques na região de Odessa. Já em território russo, o prefeito de Moscou disse que 19 drones foram interceptados, forçando o fechamento temporário de aeroportos da capital. Os ataques acontecem pouco tempo antes de um cessar-fogo de três dias, anunciado pelo presidente russo, Vladimir Putin , que deve começar na quinta-feira (8), mas que não teve a aceitação da Ucrânia.

Em entrevista aodesta terça-feira (6), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, afirma que não haverá um fim na guerra sem um compromisso real, que tenha garantias para ambos os lados. O especialista ressalta que a medida precisa ser mediada imparcialmente e deve propor ganhos principalmente para a, dentro do possível, sendo o país que perdeu mais territórios no conflito.

Ainda segundo o especialista, o acordo só deve ser aprovado com o compromisso de uma diminuição das ofensivas russas, uma garantia de que Vladimir Putin não inicie um novo avanço. Pasquarelli pontua que, para a medida, é necessário pensar em uma proposta que considere todos os atores envolvidos, como a

No entanto, ele alerta para as manobras utilizadas por Moscou como formas de propaganda, como a proposta de três dias de. “Isso realmente é só uma forma de fazer uma certa propaganda política, de mostrar que o Putin estaria correndo atrás de um acordo de paz e a Ucrânia não estaria com esse objetivo”, completa.