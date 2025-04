Operação INSS: lei prevê pena maior por vítimas estarem em condição de vulnerabilidade

O presidente do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), Alessandro Stefanutto, foi afastado , nesta quarta-feira (23), após operação da Polícia Federal. A operação investiga fraudes na entidade e tem Stefanutto como um dos alvos das buscas. A suspeita dos investigadores é que o órgão tenha efetuado descontos irregulares de mensalidades aplicadas sobre benefícios previdenciários. Estima-se que os desvios atinjam um valor de até R$ 6,3 bilhões.

Em entrevista ao, Jenifer Moraes, professora de direito penal da Universidade Mackenzie, explica que, apesar de a investigação trazer acusações graves, o que foi descoberto vai demandar um tempo de apuração para se definir quais os crimes cometidos e possíveis penas. A professora pontua que, além dos crimes, os investigadores irão buscar o elemento subjetivo, em que é listado qual a conexão intelectual das pessoas com o fato, e quem participou efetivamente desse esquema

“Tudo tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa para se conseguir levantar, efetivamente, elementos da contribuição de cada um . Mas se isso é feito de uma maneira muito rápida, sem se atentar a colheita desses elementos, ao final do processo corre o risco de toda a investigação ser descredibilizada no sentido de faltar provas para a condenação”, completa Jenifer.