'Não tenho dúvida que o nosso candidato é o presidente Lula em 2026', afirma Edinho Silva

Em entrevista exclusiva para o News das 19h desta segunda-feira (9), Edinho Silva , ex-prefeito de Araraquara e candidato à presidência Nacional do PT (Partido dos Trabalhadores), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o candidato do partido para a Presidência em 2026. Ele também comentou a candidatura para a liderança do partido e os depoimentos nos julgamentos da tentativa de golpe , que teria culminado no 8 de janeiro de 2023.



Para Silva, o processo mostra que o evento em 2023 foi uma tentativa de golpe organizada e financiada, sendo necessária uma investigação minuciosa para chegar e julgar em quem financiou o projeto, como está sendo feito com quem arquitetou o plano. “Nós tivemos autoridades militares e autoridades civis que pensaram um golpe , nos tivemos setores do empresariado brasileiro que financiaram o golpe”, afirmou o petista.



Questionado sobre como será o posicionamento em frente ao partido, caso ganhe a eleição, o político rechaçou as críticas e disse: “A minha história no PT fala mais alto”. Silva também defendeu a não normalização das tratativas sobre a trama golpista, assim como outros que assolam a população brasileira, como o tratamento de imigrantes brasileiros fora do país . O ex-prefeito de Araraquara ainda defendeu o diálogo com outros partidos, reforçando a democracia. “Precisamos criar um amplo campo democrático”, disse.



Em outro momento, Edinho Silva falou sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , e a polêmica da alta no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Silva exaltou as tentativas do ministro em buscar um equilíbrio das finanças, afirmando que “Haddad foi totalmente arrojado para propor um déficit zero”.



O candidato ainda reforçou o alinhamento entre o líder da pasta e o Executivo, ao afirmar que a política do ministro é também a do presidente Lula. Sobre os recuos da equipe econômica, Silva rebateu que não vê como um passo atrás, mas um mérito de abrir diálogo com a população na tentativa de encontrar um equilíbrio econômico.



Sobre as eleições do próximo ano, o ex-prefeito afirmou com veemência que o atual presidente seguirá para a reeleição. “Não tenho dúvida nenhuma que nosso candidato é o presidente Lula em 2026 ”, afirmou. Segundo o político, somente o presidente conheceria melhor o país e os seus desafios, além de ser capaz de criar um ambiente de estabilidade. O político também aproveitou para comparar a gestão atual ao governo do seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro: “A liderança capaz de defender e implementar, que é o mais importante de tudo isso, é o presidente Lula”, completou Silva.