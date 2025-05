Nasa divulga imagens inéditas para comemorar os 35 anos do Telescópio Espacial Hubble

O Telescópio Espacial Hubble completou 35 anos no mês de abril e, para celebrar a data, a Nasa divulgou imagens inéditas obtidas pelo equipamento. Os novos registros incluem uma visão de Marte , a vibrante nebulosa planetária formadora de estrelas Roseta e a galáxia espiral NGC 5335.



O telescópio acumula quase 1,7 milhão de observações de aproximadamente 55 mil alvos astronômicos. Lançada ao espaço em 1990, o equipamento foi descrito como uma “nova janela para o universo” e, anos depois, segue ativo como um instrumento de observação confiável, produzindo novas imagens e expandindo as perspectivas sobre o Universo .



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (2), Rodolfo Langhi, professor doutor do Observatório Didático de Astronomia da Universidade Estadual Paulista de Bauru, explica a importância do Hubble, já que ele “trouxe uma quantidade enorme de conhecimento, porque o ponto de vista dele é bem diferente” do que é obtido da superfície do planeta Terra.



Segundo o especialista, o fato do equipamento estar em órbita ajuda na captação de imagens sem a interferência da atmosfera terrestre , que prejudica a qualidade da observação. “Por isso que o Telescópio Espacial Hubble está fazendo, mesmo com 35 anos, grande descobertas ainda hoje”, conclui.