Apagão na Europa: governo espanhol apresenta relatório e atribui falha a ‘problemas técnicos’

Autoridades de Madri apresentaram nesta terça-feira (17), um relatório oficial sobre o apagão que atingiu a península ibérica em 28 de abril . A ministra da Transição Ecológica da Espanha atribuiu a falha a “múltiplos problemas técnicos”. Segundo ela, houve uma “sobretensão” e o sistema não tinha capacidade suficiente para controlar a voltagem e evitar o colapso.

A ministra também apontou, que deveriam ter tomado previamente medidas para evitar esse resultado.Em apenas cinco segundos, a Espanha perdeu cerca de 60% do fornecimento de energia no dia do ocorrido. Portugal , que tem a rede elétrica conectada ao país vizinho, também foi afetado.. A energia foi totalmente restaurada somente no dia seguinte.A oposição chegou a associar o apagão à eliminação gradual da energia nuclear e à adoção de métodos renováveis, mas essa possibilidade foi descartada pelo governo.