Primeiro dia das novas regras em praias do RJ registra 26 barracas multadas

O primeiro dia das novas regras nas praias do Rio de Janeiro registrou 26 barracas multadas e mais de cem itens retidos. O novo Código de Conduta para barraqueiros e comerciantes entrou em vigor neste domingo (1°). Entre as infrações estavam falta de preços à mostra, a presença de “puxadores” de barracas abordando clientes e a ausência dos responsáveis.



A prefeitura reteve garrafas de vidro, bancos, carrinhos e artigos de vestuário, além de seis bicicletas elétricas e quadriciclos também apreendidos para coibir o trânsito no calçadão da praia.



Apesar das ações , nenhum quiosque foi multado por perturbação do sossego neste fim de semana. O prefeito Eduardo Paes recuou em alguns pontos após conversar com barraqueiros e quiosqueiros na última semana. Uma das regras mais polêmicas, a música ao vivo, foi liberada.